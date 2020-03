Tante le notizie che girano sul web di casi di contagio Coronavirus in Campania, ma c’è un riservo sulla situazione che crea sospetto, è quanto ci scrive un lettore: Buongiorno, vi chiedo la cortesia di informarci sulla reale situazione in Campania, perché ogni giorno leggo su internet notizie di contagio, di morti, ma il TG non ne parla, cosa sta succedendo?

Abbiamo indagato dopo l’appello del nostro lettore, ecco la situazione con gli ultimi aggiornamenti.

Contagi da Coronavirus in Campania

I casi di contagio in Campania sono in tutto 30 di cui otto ricoverati all’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Domenico Cotugno. Gli ultimi casi risultati positivi sono sei così suddivisi: tre casi a Napoli; due a Salerno e un nel Sannio.

I casi riguardano tutte persone emigrate dalle zone rosse d’Italia, solo due o tre pazienti sono supportati dall’ossigeno, la situazione è in generale abbastanza stabile.

Si stanno allestendo posti in ospedale dedicati, si prevede il picco tra 10/15 giorni, e si stanno creando situazioni favorevole. In linea generali l’Ospedale Cotugno è abituato a queste emergenze.

Sono 30 i pazienti con positività e senza grosse complicazioni, nessun morto.

Post di Facebook Vincenzo De Luca

Poco fa su Facebook il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato il seguente post: “La task force della Protezione Civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 24 tamponi, 2 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

Coronavirus: le persone vogliono sapere cosa sta succedendo

Non sono mancati commenti negativi sotto il post del Presidente De Luca. Le persone chiedono chiarezza, vogliono sapere effettivamente cosa sta succedendo e perché si parla di tante città italiane ma Salerno, Napoli e Avellino e tutte le regioni della Campania non vengono menzionate, eppure i casi accertati ci sono.

Molti lamentano la mancanza di precauzione in Campania. In molte città del Nord Italia hanno chiuso le scuole e reso disponibile i corsi universitari online e scuole superiori, il lavoro da casa, ricette mediche da stampare direttamente in farmacia per evitare l’affollamento negli ambulatori e ridurre al minimo i contatti. Queste sono solo alcune misure precauzioni adottate.

Situazione in Italia

In Italia le persone contagiate dal Coronavirus sono salite a 2.263, un incremento rispetto a lunedì di 428 casi e 79 morti. Lo ha appena riferito il commissario Angelo Borrelli, precisando che sono aumentate anche le persone guarite, sono attualmente 160. A rischio gli over 65, l’assessore lombardo consiglia di restare a casa per tre settimane.

Casi da contagio Coronavirus regione per regione: ultimo aggiornamento

Dati della Protezione civile:

Lombardia 1.326

Emilia Romagna 398

Veneto 297

Piemonte 56

Marche 59

Campania 30

Liguria 19

Toscana 18

Lazio 11

Friuli Venezia Giulia 13

Umbria 8

Puglia 6

Abruzzo 6

Sicilia 5

Trentino 4

Molise 3

Bolzano, Calabria, Sardegna e Basilicata un solo caso

Nessuno caso in Valle d’Aosta.

I decessi sono:

Lombardia 55

Emilia Romagna 18

Veneto 3

Marche 2

Liguria 1

Vi aggiorneremo sugli ultimi sviluppi.

Per tutti gli aggiornamenti: Emergenza Coronavirus informazioni H24

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube