Coronavirus: 234 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore in Italia

In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi decessi e 234 nuovi casi di coronavirus. E’ stata la protezione civile a confermarlo da pochi minuti nel consueto bollettino in cui viene indicata quella che è la situazione legata alla crisi sanitaria nel nostro paese a causa di Covid-19. Sono attualmente 13.179 gli attualmente positivi al virus nel nostro paese. Questo significa che rispetto a ieri sono diminuiti di 124 unità. In terapia intensiva c’è un paziente in più rispetto a ieri e in ospedale 50 casi in meno. Attualmente il numero complessivo di casi ha raggiunto nel nostro paese quota 243.061. I guariti sono invece 194.928, infine i decessi totali sono arrivati a quota 34.954.

In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi decessi e 234 nuovi casi di coronavirus

Sono attualmente positivi al coronavirus 13.179 persone di queste 12.335 sono in isolamento domiciliare, 776 sono i ricoverati in ospedale. Invece i casi più gravi rappresentanti dai pazienti di terapia intensiva sono attualmente 68, uno in più rispetto a ieri. La Lombardia si conferma come la regione con più nuovi casi. Essi nelle ultime 24 ore sono stati esattamente 77. 71 nuovi casi si registrano in Emilia Romagna, seconda regione con più nuovi positivi a Covid-19. Al terzo posto tra le regioni con più nuovi casi nelle ultime 24 ore segnaliamo la Calabria con 28 a causa dello screening condotto su 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Ionica.

