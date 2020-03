Coronavirus: 27 marzo, +969 morti nelle ultime 24 ore in Italia

Arrivano pessime notizie dall’Italia con l’ultimo aggiornamento dell’epidemia di coronavirus dalla protezione civile. Nelle ultime 24 ore si registrano 969 morti che portano il totale a 9.134. >Si tratta del numero più alto di decessi in un giorno da quando è iniziata l’epidemia. Ad oggi in Italia si segnalano 86.498 contagi totali. Di questi 66.414 sono attualmente positivi, mentre i guariti sono 10.950. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.732. I ricoverati con sintomi 26.029. Invece in isolamento domiciliare in questo momento vi sono ben 36.653 persone. Dunque i positivi aumentano di 5.959 unità in un solo giorno in crescita del 7.4 per cento rispetto a ieri.

Coronavirus: nuovo record di morti in Italia in 24 ore: +969

Nell’epidemia di Coronavirus, la Lombardia si conferma come la regione più colpita con 37.298 casi totali. I morti sono 5.042, i guariti 8.001, gli attualmente positivi 9.361 di cui 1.292 in terapia intensiva. In Emilia Romagna i casi totali sono invece 11.588, i decessi 1.2667 e i guariti 960. Gli attualmente positivi sono 9.361, di cui 308 in terapia intensiva. In Veneto 7.497 casi totali con 513 morti, 536 guariti, 6.648 attualmente positivi di cui 338 in terapia intensiva. In Piemonte 7.092 casi totali, 569 mori, 176 guariti, 6.347 attualmente positivi di cui 431 in terapia intensiva. E’ in lieve calo il numero relativo ai nuovi contagiati in Lombardia, secondo quanto reso noto dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

