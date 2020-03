Coronavirus: 2706 contagi e 107 morti, chiuse le scuole fino al 15 marzo in tutta l’Italia, è ufficiale

Emergenza coronavirus in tutt’Italia, sono aumentati i casi di contagi, attualmente l’ultimo bollettino del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha dichiarato che i casi in tutt’Italia sono 2.706, sono 443 contagi in più rispetto a ieri. Sono ricoverate in terapia intensiva 297 persone, i guariti sono 276, un aumento del 72,5%. L’OMS dichiara che: “Nessuno è immune, la mortalità del virus è pari al 3,47% , quindi maggiore rispetto all’influenza”.

Coronavirus: contagi in Italia regione per regione

I dati della Protezione Civile dell’ultimo bollettino sono:

Lombardia 1.497

Emilia Romagna 516

Veneto 345

Piemonte 82

Marche 80

Campania 31

Liguria 21

Toscana 37

Lazio 27

Friuli Venezia Giulia 18

Sicilia 16

Puglia 7

Abruzzo 7

Trentino 5

Molise 3

Umbria 9

Bolzano, Calabria e Sardegna n. 2 casi

Basilicata 1

Al momento nessun caso di Coronavirus in Valle d’Aosta.

Scuole chiuse in Italia: è ufficiale

Chiusura scuole e università in tutt’Italia non sono nelle regioni della zona rossa. E’ ufficiale il Governo ha pubblicato un provvedimento per rispondere all’emergenza coronavirus. Il provvedimento precisa che tutte le scuole italiane rimarranno chiuse fino a metà marzo. La chiusura riguarda università e scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. La chiusura inizierà domani 5 marzo fino al 15 marzo.

Coronavirus: la raccomandazione del virologo, fermate il Sud Italia, il virus durerà dei mesi

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube