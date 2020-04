Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Calano ancora i positivi a COVID-19 in Italia. Essi infatti nelle ultime 24 ore sono 290 in meno. Il numero dei nuovi infettati per la prima volta è inferiore alle 2 mila unità. Infatti nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al coronavirus solo 1.739 pazienti in più. I decessi sono aumentati di 333 unità e i guariti invece nelle ultime 24 ore sono stati 1.696. I ricoverati in ospedale sono diminuiti di oltre mille unità. Infatti oggi sono 20.353 (ieri erano 21.372). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi di 53 unità.

Il numero delle persone risultate positive in Italia al coronavirus dall’inizio dell’epidemia è di 199.414. I morti totali sono 26.977 e i guariti 66.624. Attualmente risultano positivi a Covid-19 105.813 persone 290 meno di ieri. Di queste 20.353 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 1.956 in terapia intensiva e 83.504 in isolamento domiciliare. In Lombardia i contagi sono aumentati di 590 unità nelle ultime 24 ore portando i casi totali a 73.479. I deceduti sono 13.449 e i guariti 24.589. Attualmente sono positivi 35.441 persone di cui 7:525 ricoverati con sintomi e 680 in terapia intensiva.





