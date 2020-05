Coronavirus: -3.119 positivi nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi a Covid-19 in Italia si sono ridotti di 3.119 unità. I nuovi positivi sono 1.083. I decessi nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 194 e i guariti 4.008. I pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 13.834 (ieri erano 14.636), di cui 1.034 in terapia intensiva (ieri erano 1.168). In totale i positivi al coronavirus da quando è iniziata l’epidemia è di 218.268. I morti sono 30.395 e i guariti 103.031. Attualmente sono positivi al coronavirus 84.842 persone.

Di queste 13.834 si trovano ricoverati in ospedale con sintomi, 1.034 in terapia intensiva e 69.974 in isolamento domiciliare. In Lombardia 502 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Così il totale è arrivato a 81.225. I deceduti sono 14.924 e i guariti 36.039. I ricoverati con sintomi sono 5.535, quelli in terapia intensiva 330 e in isolamento domiciliare 24.397 per un totale di 30.262 persone. In Piemonte invece +181 malati per un totale di 28.549. I morti sono 3.331 e i guariti 11.284. Attualmente sono positivi 13.934. Di questi 2.010 sono ricoverati in ospedale, 143 in terapia intensiva e 24.397 in isolamento domiciliare.

