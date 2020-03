Coronavirus, 30 marzo: rallentano drasticamente i contagi ma aumentano i morti (+812)

La protezione civile ha comunicato pochi minuti fa i dati relativi all’epidemia di coronavirus in Italia al 30 marzo 2020 ore 17. La novità più importante è rappresentata da una drastica riduzione del numero di nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 1.648, un numero assai inferiore rispetto a quello registrati negli scorsi giorni. Basti pensare che ieri i nuovi contagi erano stati 3.815. Nonostante questa positiva notizia però occorre registrare un ulteriore aumento del numero dei morti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia ben 812 decessi. Si tratta di un numero maggiore rispetto a quello di ieri quando invece i morti erano stati 756.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia al 30 marzo 2020

Dunque ad oggi 30 marzo il numero di morti causati dall’epidemia di coronavirus in Italia sale in totale a quota 11.591. Crescono di 1.590 i guariti in Italia per un totale di 14.620. Anche in questo caso si tratta di un grosso incremento rispetto a ieri quando invece i guariti erano stati solo 646. In totale sono 101.739 le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia. Si registra un calo anche nel numero di persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Queste infatti sono state 75 portando il totale a 3.981. In Italia attualmente sono positivi al Coronavirus 75.528 persone.

Ti potrebbe interessare: Cinque scenari con cui si potrebbe concludere l’epidemia di Coronavirus

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube