Coronavirus: +338 nuovi positivi in Italia ma i casi totali diminuiscono ancora

Odierno aggiornamento della situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia. Nel nostro paese allre ore 17 del 14 giugno 2020 si segnalano 338 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore. I decessi sono aumentati di 44 unità mentre i guariti sono cresciuti di 1.505 unità. Per effetto di questi dati dunque il numero dei positivi in Italia al virus è diminuito di 1.211 unità rispetto a ieri. Da segnalare che calano ancora i malati ricoverati in ospedale e nelle terapie intensive. Questi ultimi in particolare sono diminuite di 11 unità nelle ultime 24 ore.

Ecco la situazione Coronavirus in Italia alle ore 17 del 14 giugno 2020

Per effetto di questi dati il numero dei casi totali di coronavirus nel nostro paese è arrivato a quota 236.989. Il numero dei decessi per Covid-19 in Italia ha raggiunto quota 34.345 mentre i guariti in totale sono 176.370. Attualmente sono positivi al virus 26.274 persone. DI queste 22.471 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. In ospedale invece i pazienti ricoverati sono 3.594. I casi più gravi nelle terapie intensive sono al momento 209. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 244 casi, 30 in Piemonte e 17 in Emilia Romagna. Un solo caso si registra in Campania, Sicilia e Trento. Zero casi invece in Puglia, Friuli, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

