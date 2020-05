Coronavirus: +355 positivi nelle ultime 34 ore, 75 morti

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto concerne la crisi sanitaria legata all’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 355 nuovi casi e 75 morti a causa del virus. I guariti invece sono aumentati di 1.874 unità. I ricoverati in ospedale sono scesi di quasi 300 unità rispetto a ieri e quelli in terapia intensiva di 15 nelle ultime 24 ore. Per effetto di questi dati dunque il numero del totale dei positivi a Covid-19 da inizio epidemia nel nostro paese è di 233.019 casi. I decessi che fino ad ora si sono registrati in Italia sono giunti a quota 33.415 mentre i guariti sono saliti a 157.507.

Coronavirus: 355 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 75 nuovi decessi

Al momento sono attualmente positivi al coronavirus in Italia 42.075 pazienti. Di questi 35.253 si trovano in isolamento domiciliare, 6.387 sono ricoverati in ospedale e 435 si trovano in terapia intensiva. in Lombardia i nuovi positivi sono 210 mentre in Piemonte si registrano 54 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 31 in Emilia Romagna. Zero casi di Covid-19 in Basilicata, Calabria, Umbria, Molise e Sardegna. Un solo caso in Sicilia, Trento, Bolzano e Valle d’Aosta.

