Coronavirus: 3916 contagiati, 197 morti e 523 guariti, ultimo bollettino

Emergenza Coronavirus, le persone contagiate aumentano, il commissario Angelo Borrelli della Protezione Civile ha pubblicato l’ultimo bollettino con 3.916 contagiati, 197 morti, 523 guariti. Un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri e 49 morti in più. Ha riferito che i malati in terapia intensiva sono 462, circa 111 in più rispetto a ieri, la situazione vede anche un aumento delle persone guarite, circa l’11,28% dei contagiati in totale, mentre il 4,25% non c’è la fa.

Coronavirus: nuove assunzioni per fronteggiare le esigenze sanitarie

Tra i contagiati 200/250 sono medici e infermieri o comunque entrate in contatto con le persone contagiate e sono tenute sotto osservazione.

Previste le assunzioni per medici e infermieri, contratti di lavoro a sei mesi per fronteggiare l’emergenza del COVID-19. Lo prevede la bozza del decreto legge sulla sanità, che a momenti potrebbe essere firmato. Secondo il decreto si potranno reclutare anche medici che sono all’ultimo anno di specializzazione e potranno essere considerati anche il personale medico e infermieristico in pensione.

Contagio anche in Vaticano

La Pontificia Accademia per la Vita è risultato positivo al Conoravirus, si tratta di “uno dei partecipanti agli eventi del 26-27-28 febbraio è risultato positivo al test per il Covid-19“. Nella nota si legge, che in via precauzionale: “pur considerando che la tempistica non esclude altre possibilità, la Pontificia Accademia per la Vita ha provveduto ad informare via mail tutti i partecipanti agli eventi, che si sono svolti in ottemperanza ai criteri di sicurezza e alle norme igienico-sanitarie in vigore in quei giorni secondo le competenti autorità“.

Leggi anche: Coronavirus: nave in quarantena a Napoli, nove le persone che hanno avuto contatti con un contagiato

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube