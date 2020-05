Coronavirus: 416 nuovi positivi e 111 morti nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 416 nuovi casi e 111 morti. I guariti sono aumentati di 2.789 unità. In totale dunque il numero dei positivi in Italia è diminuito di -2.484 unità. I pazienti ricoverati in ospedale sono 414 in meno di ieri mentre quelli in terapia intensiva sono 25 in meno. Per effetto di questi dati dunque il numero dei casi totali di persone affette da Covid-19 è di 232.664. I decessi sono 33.340 e i guariti hanno invece raggiunto quota 155.633.

Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 43.691 persone. Di queste persone 36.561 sono in isolamento domiciliare, 6.680 si trovano ricoverate in ospedale e 450 in terapia intensiva. In Lombardia nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 221 e in Piemonte 82. Zero casi si registrano invece in Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Umbria e Abruzzo. Un solo caso invece in Valle d’Aosta, Bolzano e Trento.

