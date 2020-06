Coronavirus: +55 morti, +318 nuovi positivi, -1.474 casi totali in Italia

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto concerne la situazione in Italia concernente l’epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore nel nostro paese, secondo i dati ufficiali, i decessi sono aumentati di 55 unità. I nuovi positivi rispetto a ieri raddoppiano e sono 318 in più. Tornano a salire i guariti che rispetto a ieri sono +1.737. Per effetto di questi dati dunque i casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono diminuiti di 1.474 casi. I pazienti in ospedale sono diminuiti di 183 unità, mentre quelli in terapia intensiva sono 16 in meno.

In totale in Italia i casi di persone colpite da Covid-19 sono salite a quota 233.515. I decessi totali dall’inizio dell’epidemia sono arrivati a 33.530. I guariti dall’inizio della pandemia sono 160.092. Attualmente sono positivi al virus 39.893 persone. Di queste si trovano in isolamento domiciliare 33.569. In ospedale sono ricoverate 5.916 persone e in terapia intensiva i pazienti sono 408. Oltre la metà dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore si è verificato in Lombardia con 187 casi, mentre 57 si sono registrati in Piemonte. Zero casi in Puglia, Trento, Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

