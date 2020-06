Coronavirus: -596 casi in Italia nelle ultime 24 ore, 71 decessi

Nuovo aggiornamento della situazione coronavirus in Italia da parte della protezione civile. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 71 nuovi decessi e 321 nuovi casi. I guariti sono aumentati di 846 unità mentre i pazienti in ospedale sono diminuiti di 174 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 55 unità. Per effetto di questi dati i casi di Covid-19 nel nostro paese sono diminuiti di 596 unità nelle ultime 24 ore. Attualmente dunque in totale da quando ha avuto inizio l’epidemia nel nostro paese si sono registrati 233.836 casi.

Da quando il coronavirus ha registrato i suoi primi casi in Italia, il numero dei decessi è arrivato a quota 33.601. I guariti invece sono 160.938. Attualmente sono positivi al virus Covid-19 39.297 persone. Di queste 33.202 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare avendo sintomi lievi o essendo asintomatiche. I ricoverati in ospedale sono scesi a 5.742 unità mentre i pazienti in terapia intensiva sono esattamente 353. La maggior parte dei nuovi positivi si registrano in Lombardia dove nelle ultime 24 ore sono stati 237 i nuovi infetti. Seguono Piemonte e Liguria rispettivamente con 19 e 17. Zero casi si registrano in Sicilia, Friuli, Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

