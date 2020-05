Coronavirus: -6.939 positivi in Italia nelle ultime 24 ore

Arrivano buone notizie sul fronte coronavirus in Italia. In base all’ultimo bollettino della protezione civile il numero dei positivi al Covid-19 nel nostro paese nel giro di 24 ore è crollato. Sono infatti 6.939 in meno le persone malate in Italia rispetto a ieri. Questo dato è determinato dal fatto che nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 1.444, i morti invece sono stati 369 e i guariti 8.014. Il numero dei morti dunque è cresciuto rispetto a ieri in maniera abbastanza importante. I guariti hanno invece ottenuto l’incremento record da quando ha avuto inizio l’epidemia. Da segnalare inoltre che le persone ricoverate in ospedale e quelle in terapia intensiva sono diminuite nelle ultime 24 ore rispettivamente di 501 e 94 unità.

Quasi 7 mila malati di coronavirus in meno in Italia nelle ultime 24 ore

Al 6 maggio 2020 i casi totali di coronavirus in Italia sono dunque 214.457. Di questi gli attualmente positivi sono 91.528. I decessi in totale sono arrivati a quota 29.684, mentre i guariti in totali sono saliti a 93.245. Di questi 74.426 si trovano in isolamento domiciliare, 15.769 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 1.333 si trovano in terapia intensiva. In Lombardia i casi totali sono aumentati di 764 unità nelle ultime 24 ore.

