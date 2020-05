Coronavirus: 608 positivi in meno rispetto a ieri, 269 morti

Nuovo appuntamento con il bollettino della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 269, meno di ieri quando invece si erano registrati 285 decessi. I contagi sono aumentati di 1.965 unità mentre i guariti sono 2.304. Per effetto di questi dati, attualmente i positivi in Italia a Covid-19 sono 100.943 e cioè 608 in meno di ieri. Da inizio dell’epidemia di coronavirus i casi totali registrati nel nostro paese sono stati 207.428 mentre i morti totali 28.236. Risultano guariti dall’inizio dell’epidemia 78.249 persone. Degli attualmente positivi, che come dicevamo sono poco più di 100 mila, ben 81.796 si trovano in isolamento domiciliare.

Coronavirus: calano i morti e i nuovi positivi in Italia l’1 maggio

Ben 17.569 soni i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 1.578. Questo significa che i pazienti in ospedale nelle ultime 24 ore sono calati di poco meno di 600 unità mentre quelli in terapia intensiva sono scesi di 114 unità. In Lombardia i casi totali sono aumentati di 737 unità arrivando a quota 76.469. I deceduti sono 14.860 e i guariti 26.136. Attualmente risultano positive 36.473 persone di cui 29.282 in isolamento domiciliare, 6.628 ricoverati in ospedale con sintomi e 563 in terapia intensiva.

