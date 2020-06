Coronavirus: -644 casi nelle ultime 24 ore in Italia

Nelle ultime 24 ore si registrano -644 casi di coronavirus in Italia. Questo almeno secondo il nuovo bollettino della protezione civile sulla situazione relativa all’epidemia di Covid-19 nel nostro paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 329 con il 75% di essi che si trova in Lombardia. Il numero dei decessi è aumentato di 43 casi mentre quello dei guariti di 929. I ricoverati in ospedale diminuiscono di 188 unità mentre quelli ricoverati in terapia intensiva di 14. I casi totali di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 237.828. I decessi hanno raggiunto quota 34.448 mentre i guariti sono arrivati a quota 179.455.

Coronavirus: la situazione in Italia alle ore 17 del 17 giugno 2020

Sono attualmente positivi al coronavirus 23.925 persone. Di questi ben 20.649 si trovano in isolamento domiciliare con lievi sintomi o senza alcun sintomo, 3.113 in ospedale e 163 in terapia intensiva. Come dicevamo è ancora la Lombardia la regione che registra il maggior numero di casi in maniera piuttosto predominante con ben 242 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Al secondo posto troviamo il Piemonte con 41 casi e al terzo l’Emilia Romagna con 14. Un solo caso si registra in Marche, Campania, Trento, Sardegna e Molise. Zero casi nelle ultime 24 ore in Basilicata, Valle d’Aosta, Calabria, Umbria, Bolzano e Puglia.

