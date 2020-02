Coronavirus: 7 morti e 232 contagiati, ultimo aggiornamento

Conoravirus in Italia sono 7 i morti e 232 contagiati cosi divisi: in Lombardia 173 persone contagiate e 6 vittime; in Veneto 33 persone contagiate e una vittima; Emilia Romagna 18 casi di contagio; Piemonte e Lazio 3 persone contagiate; in Alto Adige un caso; in Sicilia un caso. Contagiato anche un medico italiano a Tenerife, presentava i sintomi e fatto il tampone è risultato positivo al conoravirus, un caso di positività anche a Palermo, una donna di Bergamo. Sono in atto i controlli su una connazionale in Cina e sono rientrati gli italiani che non sono sbarcati a Mauritius.

Questa è la situazione attuale, per tutti gli aggiornamenti: Conoravirus notizie all’ultima ora

