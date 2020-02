Coronavirus in Italia: 7 morti e 314 contagi, nuovi casi in Sicilia e Liguria, ultime notizie

Emergenza coronavirus, al momento la situazione del contagio è in crescita, i casi di contagio confermato sono 314, sono stati segnalati nuovi casi in Sicilia e Liguria. Il premier Conte ribadisce che: “Italia Paese sicuro, più di altri”.

Nuovi contagi da Coronavirus

Ecco il bilancio attuale: sono 7 i morti per coronavirus in Italia e i casi di contagio salgono a 314: in Lombardia 240 casi e 6 vittime, in Veneto un morto e 42 casi; in Emilia Romagna 23 casi di contagio; in Piemonte 3 casi, nel Lazio 3 casi, in Alto Adige 3 casi; in Sicilia un caso e in Liguria un caso. Due casi sospetti in Toscana, in attesa dell’esito. A Lodigiano ai check point è arrivato l’esercito. Il premier Conte tranquillizza il paese affermando che: “Italia Paese sicuro, più di altri.l’esercito. Conte tranquillizza: “Italia Paese sicuro, più di altri”

