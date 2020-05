Coronavirus: 70 morti e 3.503 guariti nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda la situazione in Italia relativa all’epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 70 decessi causati da Covid-19. Sempre nelle ultime 24 ore i guariti sono 3.503. I nuovi positivi sono 593. Alla luce di questi dati il numero dei positivi al virus in Italia rispetto a ieri è diminuito di 2.980 unità. Da segnalare che calano ancora i pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Nel primo caso assistiamo ad un calo di 350 unità e nel secondo di 16. Al momento i casi totali di coronavirus nel nostro paese sono 231.732.

Coronavirus: la situazione in Italia alle ore 17 del 28 maggio 2020, aumentano i guariti, diminuiscono i morti ma nuovi positivi stabili

I guariti in totale nel nostro paese nel frattempo hanno superato quota 150 mila arrivando esattamente a 150.604. Attualmente sono positivi a Covid-19 in Italia ben 47.986 persone. Di questi 40.118 si trovano in isolamento domiciliare avendo sintomi lievi o risultando asintomatici. Sono invece 7.379 i pazienti ricoverati in ospedale. Infine i casi più gravi rappresentati dalle persone ricoverate in terapia intensiva sono esattamente 489. La Lombardia si conferma come la regione con più nuovi casi. Questi nelle ultime 24 ore infatti sono stati 382. A seguire segnaliamo i 74 casi dell’Emilia Romagna e i 58 del Piemonte. Zero casi si segnalano in Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata. Un solo caso in Molise, Valle d’Aosta e Marche.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus e palestre che riaprono. Rimborsi, riduzioni e disdette per servizi inferiori e/o diversi

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube