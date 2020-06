Coronavirus: +72 morti, +270 nuovi positivi, -1.089 casi in Italia

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Alle ore 17 del 6 giugno il numero degli attualmente positivi rispetto a ieri è sceso di 1.089 unità. Questo per effetto di 270 nuovi positivi, 72 decessi e 1.297 pazienti guariti. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è diminuito di 299 unità rispetto a ieri mentre quelli in terapia intensiva sono scesi di 23 unità. In totale le persone affette da Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 234.801. I decessi totali causati dal virus sono 33.846 e i guariti 165.078.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia alle ore 17 del 6 giugno 2020, i positivi a Covid-19 calano di 1.089 unità

Sono attualmente positivi al coronavirus in Italia 35.877 persone. Di queste 30.582 sono in isolamento domiciliare, 5.002 in ospedale e 293 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 142 nuovi casi e in Piemonte 38. Nel Lazio casi in aumento rispetto ai giorni scorsi con 28 nuovi casi. Si segnalano zero contati in Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata. Un caso solo invece in Abruzzo, Bolzano e Trento. Due casi invece in Sicilia, Valle d’Aosta e Marche.

