Coronavirus: 756 morti nelle ultime 24 ore in Italia

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda la situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia. Alle ore 17 del 29 marzo 2020 si segnalano altri 756 morti in Italia. Per quanto riguarda i nuovi positivi al Covid-19 registrati nel nostro paese nelle ultime 24 ore sono in totale 3.851. Il numero totale di coloro i quali hanno contratto il virus in Italia ad oggi è di 97.689. Gli attualmente positivi sono 73.880 di questi il 58 per cento sono in isolamento domiciliare in quanto hanno sintomi molto lievi oppure non ne hanno. In seguito all’ultimo aggiornamento da parte della protezione civile, il numero dei decessi nel nostro paese è arrivato a quota 10.779. I pazienti attualmente in terapia intensiva aumentano di 50 unità e adesso sono in totale 3.906. I guariti invece in totale sono 13.030, con la guarigione di altri 646 persone nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia alle ore 17 del 29 marzo 2020

La situazione più delicata in Italia, per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus nel nostro paese, rimane quella della Lombardia. La regione infatti attualmente conta 41.007 persone positive al coronavirus, 1.592 in più di ieri. Lo ha annunciato l’assessore lombardo, Giulio Gallera. I ricoverati sono 11.613, di cui 1.328 in terapia intensiva. Crescono i decessi: il nuovo bilancio è di 6.360, con un aumento di 416 morti nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 9.255, 293 in più rispetto al dato che è stato ufficializzato nella giornata di sabato dalla Regione Lombardia.

