Coronavirus: 79 morti e 283 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 79 nuovi decessi e 283 nuovi casi di coronavirus in Italia. Questo almeno secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino della protezione civile. Il numero dei guariti è aumentato di 2.062 unità. I pazienti in ospedale sono diminuiti di quasi 150 unità e quelli in terapia intensiva di 20 unità. Alla luce di questi dati dunque il numero dei positivi a Covid-19 nel nostro paese è diminuito di 1.858 unità rispetto alla giornata di ieri. Pertanto i casi totali del virus in Italia sono arrivati a quota 235.561. I decessi sono arrivati a quota 34.043 e i guariti a 168.646.

Ecco la situazione Coronavirus in Italia alle ore 17 del 9 giugno 2020

Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 32.872 persone. Di queste in isolamento domiciliare si trovano 28.028. I pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale sono 4.581 e quelli in terapia intensiva 263. In Lombardia oggi si sono registrati 192 casi in Piemonte 21 e nel Lazio 23. Zero casi invece si registrano in Puglia, nelle Marche, in Friuli, a Bolzano, Valle d’Aosta e Calabria. Un singolo caso si registra in Basilicata, Abruzzo e Toscana.

