Coronavirus: -851 malati in Italia nelle ultime 24 ore

Per il quarto giorno consecutivo calano le persone malate di coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento della protezione civile infatti nelle ultime 24 ore si sono registrati 851 pazienti in meno di ieri. In totale infatti il numero delle persone che hanno COVID-19 nel nostro paese è di 106.848. I nuovi positivi sono aumentati di 2.646. Nello stesso arco di tempo sono decedute 464 persone e sono guariti 3.033 pazienti. Cala anche il numero delle persone ricoverate in ospedale, queste infatti sono 934 in meno. In terapia intensiva nel frattempo i ricoverati sono calati di 117 unità. In virtù di questi numeri dunque in totale in Italia i positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 189.973.

Per il quarto giorno consecutivo calano le persone malate di coronavirus in Italia

Le persone che sono decedute a causa di COVID-19 sono in totale 25.549. I guariti invece sono 57.576. Attualmente in Italia sono positivi al coronavirus 106.848 persone. Di queste 81.710 si trovano in questo momento in isolamento domiciliare, 22.871 sono ricoverati in ospedale con sintomi e infine 2.267 sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda la situazione della Lombardia, i positivi al coronavirus sono aumentati nelle ultime 24 ore di 1.073 unità. In totale i casi sono 70.165 con 12.940 deceduti e 23.352 guariti. Attualmente in Lombardia sono positive 33.873 persone di cui 23.891 in isolamento domiciliare, 9.192 ricoverati con sintomi e 790 in terapia intensiva.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: gli organi di chi soffre di Covid-19 potrebbero essere colpiti per “mesi e anni”

Ti potrebbe interessare: Coronavirus e avvelenamento da prodotti disinfettanti: 45.000 casi da gennaio a marzo 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube