Coronavirus, 9 aprile: aumentano i positivi e i morti

Tornano ad aumentare contagi e decessi in Italia a causa dell’epidemia di coronavirus. Sono 143.626 i casi totali nel nostro paese secondo l’ultimo aggiornamento della protezione civile relativo alle ore 17 del 9 aprile 2020. Sale a 28.470 il numero dei guariti. I Dimessi sono stati 1.979 nelle ultime 24 ore. I morti nelle ultime 24 ore sono 610 portando il totale a 18.279. In totale come dicevamo poc’anzi il numero dei positivi al coronavirus è arrivato a 142.626 con 4.204 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Attualmente sono positivi 96.877 persone di cui 28.399 ricoverati in ospedale con sintomi, 3605 in terapia intensiva e 64.873 in isolamento domiciliare.

Coronavirus: in Italia il 9 aprile aumentano leggermente i nuovi positivi e i decessi

In Lombardia il numero dei casi totali di coronavirus è arrivato a 54.802 con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.388 casi. I deceduti sono 10.022 e i guariti sono 15.706. Attualmente in Lombardia sono positivi 29.074 persone, di cui 11.796 ricoverati con sintomi, 12.36 in terapia intensiva e 16.042 in isolamento domiciliare. Concludiamo dicendo che anche oggi per il quinto giorno consecutivo diminuisce il numero dei pazienti in terapia intensiva. I ricoverati infatti nelle ultime 24 ore sono diminuiti di 88 unità.

