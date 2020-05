Coronavirus: 99 morti nelle ultime 24 ore

Continua a migliorare la situazione in Italia per quanto concerne l’epidemia di coronavirus. Secondo l’ultimo aggiornamento della protezione civile nelle ultime 24 ore si sono registrati “solo” 99 morti di COVID-19. Si tratta del dato più basso dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore Il numero dei positivi al virus è sceso di -1.798. I guariti sono aumentati di 2.150 unità e i nuovi positivi sono stati 451. I pazienti ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono diminuiti di 104 unità e quelli in terapia intensiva di 13.

Coronavirus: I morti scendono sotto quota 100 nelle ultime 24 ore in Italia

In totale dunque in Italia i casi di coronavirus sono arrivati a quota 225.866. I decessi in totale sono arrivati a 32.007 mente i guariti in totale sono 127.326. Al momento dunque i positivi al virus COVID-19 nel nostro paese sono esattamente 66.553. Di questi 55.597 si trovano in isolamento domiciliare. 10.207 sono ricoverati in ospedale e 749 si trovano ancora ricoverati in terapia intensiva. Da segnalare anche che in Sardegna, Calabria, Umbria e Basilicata non si segnalano nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Appena 1 caso invece in Valle d’Aosta e a Bolzano.

