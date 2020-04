Coronavirus: a casa anche il primo maggio, lo conferma il Capo della Protezione Civile

Il capo della Protezione Civile è intervenuto nella trasmissione “Radio Anch’io” e non da purtroppo buone notizia per la fine della quarantena. Le previsioni sono che passeremo anche il primo maggio a casa e che la quarantena si protrarrà almeno fino a metà maggio.

Il Capo della Protezione Civile a ‘Radio Anch’io’: in quarantena fino a metà maggio

Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è intervenuto alla trasmissione su Radio 1 “Radio Anch’io” e ha potuto dichiarare quasi con certezza che i tempi della quarantena non finiranno così presto. Dopo Pasqua e Pasquetta ci dobbiamo preparare a stare in casa anche per il primo maggio.

Dobbiamo continuare a tenere un regime rigoroso, da dire che il Coronavirus cambierà di sicuro il nostro rapporto negli approcci tra persone e dovremmo mantenere le distanze con gli altri ancora per parecchio tempo. Conferma quello che ha detto il Presidente del Consiglio l’altro giorno, il ritorno alla normalità sarà graduale.

Ci sarà una seconda fase e la previsione di un inizio per il Circo Massimo è per il 16 maggio, anche se questa è una previsione non una certezza. Si cercherà di fare tamponi a tappeto, indagini sierologiche e demoscopiche sulla rete dei contagi, poi saranno gli esperti e non i politici a decidere cosa fare e come procedere, e su questo già si sta lavorando.

Al momento la situazione è stazionaria e se i risultati continueranno ad essere questi attuali il 16 maggio potrebbe essere la data della seconda fase. Poi dipende anche dalle persone, se si continua a rispettare le regole di non uscire la seconda fase potrebbe essere anticipata, come se la situazione dovesse peggiorare, posticipata.

Stiamo vedendo che negli ultimi giorni le strutture sanitarie stanno un po’ respirando, il carico di lavoro si sta leggermente alleggerendo, dispiace per chi non ce la fa.

Dobbiamo avere pazienza, per poi ripartire senza rischi. E’ ancora presto per “l’ora d’aria”, dobbiamo usare ancora maniere forti e di precauzioni, anche perché non è esclusa la possibilità di un ritorno del virus, anche se in forma lieve, sta accadendo in Cina.

Poi torna sulla circolare del Viminale e conferma le polemiche suscitate ma dice che non è ancora operativa, anzi conferma l’attenzione di rispettare le regole e di stare ancora in casa.

