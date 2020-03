Coronavirus: chi colpisce e quanto è contagioso

Il virus che ci sta colpendo non è il virus più contagioso al mondo, il problema è che non lo conosciamo, è nuovo, e per questo motivo non lo si riesce a combattere. Il contagio è poco superiore rispetto all’influenza normale che arriva nelle nostre case ogni inverno.

Coronavirus: pericoloso perché non si conosce, non per la sua diffusione

Se conoscessimo il nemico sapremmo come combatterlo ed eviteremo tutto il panico che si sta creando. Le infezioni virali hanno una linea da seguire e delle regole da rispettare, tra cui la principale è l’igiene personale, e quella più importante è quella di lavarsi spesso le mani e farlo in modo adeguato.

Non tutti i ceppi seguono la stessa strada per infettare e dall’altra poi ci sono i soggetti più sensibili e che hanno più possibilità di infettarsi. Il contagio del Coronavirus non è molto elevato, si è stimato che un portatore come percentuale può mischiare a 2,5 persone; da considerare che chi è affetto da morbillo o varicella, può arrivare a mischiarlo dalle 12 alle 18 persone, quindi si può notare che diversità di rischio ci può essere rispetto a malattie infettive che già conosciamo.

La differenza l’abbiamo quando andiamo a trattare il morbillo o la varicella, la malattia va ad estinguersi in quanto le persone sono vaccinate, mentre per il Coronavirus ad oggi non esistono misure e quindi ad oggi ci troviamo in questa situazione. Essendo un virus nuovo non trova nell’organismo delle persone qualcosa ce lo vada a contrastare perché non lo conosciamo, ed è per questo motivo che come soluzione migliore per contrastare il contagio si è pensato all’isolamento e alla quarantena, sperando di trovare al più presto il vaccino.

La categoria più a rischio sono le persone anziane e che hanno già delle patologie abbastanza gravi, il virus è quello che può dare il colpo finale.

