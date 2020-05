Coronavirus: a Mosca ci sarebbero almeno 1.700 morti in più dei dati ufficiali

Sin da quando il coronavirus ha preso piede a livello globale, i ricercatori sono rimasti perplessi dal tasso di mortalità della Russia di solo circa 13 morti per milione, molto al di sotto della media mondiale di 36 Tra l’altro parliamo di un paese con un sistema sanitario non particolarmente famoso per la sua efficienza. Con l’arrivo dei dati per aprile, tuttavia, il mistero sembra chiarirsi. I dati diffusi dal governo della città di Mosca venerdì mostrano che il numero di decessi registrati nella capitale russa ad aprile ha superato di oltre 1.700 la media quinquennale nello stesso periodo. Quel totale è di gran lunga superiore al numero ufficiale di morti per Covid-19 di 642 – un’indicazione di una significativa sottostima da parte delle autorità.

A Mosca i morti per coronavirus sarebbero almeno 1.700 in più rispetto ai dati ufficiali

Un’immagine simile è stata osservata in molti altri paesi. Nella vicina Bielorussia, ad esempio – dove il leader autoritario Aleksandr G. Lukashenko ha respinto le richieste di blocco come “frenesia e psicosi” – il tasso di mortalità riferito è di circa 10 persone ogni milione. In Messico, i funzionari hanno registrato oltre tre volte il numero di morti nella capitale che il governo ha riconosciuto. “Le cifre sulla mortalità da coronavirus a Mosca sembrano essere molto più elevate della media di aprile negli ultimi dieci anni”, ha dichiarato Tatiana N. Mikhailova, ricercatrice senior presso l’Accademia presidenziale per l’economia nazionale e la pubblica amministrazione a Mosca. ”

Una cosa è chiara: il numero delle vittime di Covid-19 è probabilmente quasi tre volte superiore al bilancio ufficiale”, ha detto in un’intervista, aggiungendo che è necessario effettuare calcoli aggiuntivi per ottenere un numero preciso. Questi dati contrastano nettamente con la linea che è stata lanciata dal Cremlino. Fino a pochi giorni fa si vantava che il tasso di mortalità del paese era “tra i più bassi al mondo”.

I canali televisivi statali russi pubblicizzano incessantemente lo sforzo del paese di combattere il coronavirus in maniera migliore rispetto a quanto stanno facendo le nazioni occidentali. Lunedì, sostenendo il successo nel rallentare la diffusione del coronavirus nonostante un forte aumento delle infezioni, Putin ha ordinato la fine di un “periodo non lavorativo” nazionale in vigore dalla fine di marzo.

Ti potrebbe interessare: Riforma pensioni: ultime news sull’uscita a 62 anni dopo Coronavirus

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube