Coronavirus: a Napoli un paziente verrà estubato domani grazie all’uso di un nuovo farmaco

Il Covid-19 sembrerebbe avere le ore contate, a Napoli un paziente che era intubato è migliorato nel giro di 24 ore con un farmaco anti-artrite. Il farmaco è il Tocilizumab, il paziente trattato con questo farmaco molto probabilmente sarà estubato domani, è migliorato tantissimo nel giro delle 24 ore dall’assunzione, questo farmaco generalmente è usato per l’artrite.

Coronavirus: a Napoli uno dei due pazienti trattato con il nuovo farmaco sarà estubato domani

Erano due i pazienti trattati con il farmaco Ticilizumab, uno è migliorato tantissimo in 24 ore, tanto che domani dopo ulteriori controlli, è probabile che sia estubato. Aveva iniziato appena ieri questo trattamento e nel giro di 24 ore le sue condizioni sono migliorate tantissimo.

Visto i risultati, riferiscono dall’Ospedale Pascale di Napoli, domani si procederà a somministrarlo ad altre due persone che si trovano in terapia intensiva. La bellissima notizia ci arriva dall’Ospedale Pascale di Napoli, esattamente dal reparto di Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, che si trova in prima linea per lo studio di questo farmaco che solitamente viene usato per l’artrite reumatoide, ma che in questo caso si è rivelato efficace contro il Covid-19.

Il secondo paziente trattato ha avuto dei miglioramenti, ma non come il primo. Bisogna ringraziare la Roche che ha messo a disposizione gratuitamente questo farmaco per l’uso off label. Il medicinale può essere usato per i casi più gravi di Covit-19 e può essere impiegato nella polmonite solo off label. Anche a Bergamo, Milano e Fano ci sono dei pazienti trattati con questa terapia.

I risultati positivi di questo medicinale devono essere convalidati al più presto ed inviarlo in tutti gli Ospedali dove ci sono i malati gravi e continuare a salvare vite umane. Grande aiuto è arrivato dalla Cina, con i colleghi cinesi è stato fatto un vero ponte a questa ricerca e sono stati loro a confermare che il medicinale ha salvato molte lite in Cina. Le percentuali di guarigione che sono arrivati dalla Cina sono davvero incoraggianti, su 21 casi trattati 20 si sono salvati con un trattamento durato dalle 24 ore al massimo di 48.

