Coronavirus: aggiornamento 23 marzo ore 18, calano ancora morti e contagi

La protezione civile da pochi minuti ha diffuso i nuovi dati ufficiali relativi all’epidemia di coronavirus in Italia. Anche oggi assistiamo ad un leggero calo di morti e contagi. I deceduti in Italia per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 602 contro i 651 di ieri e i 793 di due giorni fa. Gli attuali positivi sono 50.418, con un incremento di 3.780 in un giorno. Anche in questo caso però si tratta di un dato migliore rispetto a quello di ieri quando invece i nuovi positivi erano stati 3.957. Dall’inizio dell’epidemia in Italia i morti in totale sono stati 6.077.

Coronavirus per il secondo giorno in calo morti e nuovi contagi

Ci sono però anche cattive notizie. I guariti infatti sono diminuiti in maniera sensibile rispetto alla giornata di ieri. Infatti nelle ultime 24 ore solo 408 guariti dal Coronavirus si sono registrati in Italia contro i 952 di ieri. In totale i guariti in Italia da Covid-19 sono fino ad ora esattamente 7.432. In totale in Italia i casi registrati sino ad ora sono stati 63.927. In Lombardia si registra la situazione più difficile. In quella regione infatti i casi totali fino ad ora sono stati 28.761, i deceduti 3.776,, i guariti 6.75 e gli attualmente positivi 18.910 di cui 1.183 in terapia intensiva. In Emilia Romagna invece 8.535 casi totali con 892 deceduti,423 guariti, 7.220 attualmente positivi e 276 in terapia intensiva. In Veneto 5.505 casi, con 192 deceduti, 327 guariti, 4.986 attualmente positivi e 281 in terapia intensiva. Dunque per il secondo giorno consecutivo numeri in calo. Si spera che questo possa rappresentare un trend anche per i prossimi giorni.

