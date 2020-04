Coronavirus: alcuni pazienti mostrano sintomi simili ad un infarto

Uno dei tanti misteri relativi all’epidemia di coronavirus riguarda il fatto che i medici si sono accorti che alcuni pazienti positivi a COVID-19 sembrano avere sintomi simili ad un attacco cardiaco. Nei loro ECG, alcuni pazienti con coronavirus sembravano avere un grave infarto. Ma i loro raggi X mostrano che invece non è così. I medici si sono accorti di un picco nelle loro letture dell’elettrocardiogramma (ECG), anche se non hanno mai avuto il tipo di blocco arterioso associato all’emergenza sanitaria, secondo uno studio di cardiologi alla NYU Langone. I pazienti sono arrivati ​​negli ospedali “con uno spettro di sintomi”, come febbre, mancanza di respiro, tosse e dolore toracico, dice il Dott. Sripal Bangalore, cardiologo interventista e professore di medicina presso la NYU Langone Health.

I medici hanno trovato diversi pazienti COVID-19 che presentavano quello che sembrava essere un grave infarto in una lettura dell’ECG, qualcosa che di solito è innescato da un accumulo di depositi di grasso in un’arteria coronarica. Ma più della metà dei 18 pazienti inclusi nel rapporto non hanno mostrato alcun blocco in nessuna grande arteria.

Complessivamente, 13 dei 18 pazienti nello studio sono deceduti per complicanze del coronavirus. Di quei 13 morti, 10 persone non hanno mostrato lesioni miocardiche coronariche nel loro angiogramma, il che significa che il danno arrecato al loro cuore non è stato causato da un blocco, secondo i medici, che hanno pubblicato i loro risultati sul New England Journal of Medicine venerdì. Circa il 33% dei pazienti che i ricercatori hanno studiato avevano dolore al petto, dice Bangalore.

Lo studio è importante perché potrebbe aiutare i medici a fornire un trattamento più efficace per i pazienti con coronavirus che soffrono di dolore toracico, un sintomo che di solito provoca una risposta di emergenza da parte del personale medico. Bangalore afferma che “i coaguli”, i farmaci somministrati attraverso un IV per rompere i coaguli di sangue e le placche, potrebbero non essere efficaci nei pazienti con coronavirus che presentano questo sintomo.

Bangalore e i suoi colleghi affermano di non essere sicuri di cosa stia causando le letture elevate di elettrocardiogramma, ma esistono diverse possibilità a seconda del paziente. “Potrebbe essere che molti di questi pazienti siano profondamente ipossici” o carenti di sufficiente apporto di ossigeno, una condizione che compromette il flusso di sangue al cuore, causando cambiamenti di ECG”, ha detto. È possibile, dice, che lo stress biologico causato dall’infezione causata dal coronavirus possa causare una “rottura” della placca, che porta a un coagulo, che può anche impedire il flusso sanguigno attraverso un’arteria.

