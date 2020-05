Coronavirus, altre 262 vittime ma -2.017 positivi in Italia

Nuovo aggiornamento dalla protezione civile per quanto concerne l’epidemia di coronavirus in Italia. Oggi nel nostro paese si sono registrate altre 262 vittime. Il numero dei nuovi positivi a covid-19 è salito a 992. I guariti nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 2.747. In ospedale il numero dei ricoverati è sceso ancora e lo stesso è avvenuto in terapia intensiva dove i pazienti sono scesi di 38 unità rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore dunque il numero dei positivi al coronavirus è diminuito di 2.017 unità. In totale in Italia i casi che si sono registrati dall’inizio dell’epidemia sono 223.096.

Coronavirus: la situazione in Italia alle ore 17 del 14 maggio secondo il bollettino della protezione civile

I decessi totali a causa del coronavirus nel nostro paese sono stati fino ad ora 31.368 mentre i guariti sono arrivati oggi a quota 115.288. Sono attualmente positivi 76.440 persone. Di queste la maggior parte si trovano in isolamento domiciliare. In totale infatti si trovano in isolamento domestico 64.132 persone. In ospedale invece risultano ancora ricoverate per il coronavirus 11.453. Infine i casi più gravi nelle teparie intensive rimangono 855. In Lombardia il numero dei nuovi positivi è di +522. In Piemonte invece i positivi al coronavirus sono aumentati di 151 unità Nelle altre regioni invece positivi in calo.

