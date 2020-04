Coronavirus, altri 566 morti in Italia: diminuiscono i nuovi positivi

Nuovo aggiornamento sull’epidemia di coronavirus in Italia da parte della protezione civile. Il 13 aprile 2020 in Italia aumenta il numero di morti rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi nel nostro paese sono stati 566. Arrivano però anche buone notizie. Rispetto a ieri infatti diminuisce il numero dei nuovi positivi. Questi infatti sono 1.363 mentre ieri erano stati 1.984. In totale i casi di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono stati 159.516 con un incremento nelle ultime 24 ore di 3.153 casi.

Nel nuovo bollettino della protezione civile aumentano i morti di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: +566

I deceduti in totale sono 20.465. I guariti sono 35.435. Attualmente in Italia sono positivi 103.616 persone. Di queste 72.333 si trovano in isolamento domiciliare, 28.023 invece sono ricoverate in ospedale con sintomi. I pazienti che si trovano in terapia intensiva in Italia in questo momento sono esattamente 3.260. Si tratta di un numero inferiore di 83 unità a quello di ieri. Dunque i casi stanno diminuendo a poco a poco. Gli esperti però continuano a dire che non dobbiamo abbassare la guardia e che ci troviamo ancora nella fase 1. La speranza ovviamente è che a partire dal prossimo 4 maggio possa avvenire una riapertura parziale dell’Italia con il riavvio di fabbriche e l’apertura dei negozi.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: Apple e Google si uniscono per creare un’App che avvisa gli utenti del pericolo contagio

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: durante la pandemia aumentano gli avvistamenti UFO in tutto il mondo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube