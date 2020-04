Coronavirus: anche i dirigenti di Mercedes si tagliano lo stipendio

Il CEO di Mercedes Ola Kallenius e i membri del consiglio di amministrazione della casa automobilistica ridurranno i loro stipendi del 20% fino alla fine dell’anno in risposta agli effetti della crisi del coronavirus. Altri dirigenti vedranno il loro calo dei salari del 10 per cento per i prossimi tre mesi, ha detto Daimler in una nota giovedì. I tagli sono iniziati il ​​1 aprile. Lo stipendio fisso di Kallenius nel 2019, l’anno in cui è subentrato al CEO di Daimler Dieter Zetsche, era di 1,34 milioni di euro. Ha anche guadagnato 3,5 milioni di euro in compensi variabili, inclusi azioni e premi di rendimento.

Anche Mercedes decide di tagliare gli stipendi dei suoi dirigenti per contenere le perdite causate dal Coronavirus

Oltre a Kallenius, ci sono sette membri del consiglio di amministrazione di Daimler. Lo stipendio base degli altri membri del consiglio di amministrazione variava da circa 400.000 euro a 800.000 euro, secondo il rapporto annuale di Daimler. Con la produzione interrotta in Europa e Nord America e la maggior parte delle concessionarie chiuse, le case automobilistiche stanno cercando modi per preservare il denaro ed evitare licenziamenti di massa. Numerose aziende hanno ridotto i tempi dei lavoratori e stanno negoziando con sindacati e governi per attuare piani di compensazione.

Anche Mercedes dunque al pari di Fiat Chrysler Automobiles e di altre aziende ha preso questa decisione con l’obiettivo di dare una mano a superare la crisi di liquidità che l’azienda di Stoccarda vive a causa dello stop alla produzione e alla vendita di automobili in quasi tutto il mondo. Daimler starebbe anche valutando se continuare anche nei prossimi anni ad investire denaro in Formula 1 con il team Mercedes che dunque potrebbe anche prendere in considerazione di rimanere nella massima competizione automobilistica solo e soltanto come fornitore di motori per McLaren e altri team.

