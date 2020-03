Coronavirus, anche Nicola Zingaretti è posivitivo al virus

Solo poche ore fa è stato reso noto che anche Nicola Zingaretti, segretario del partito Pd e presidente della Regione Lazio, ha contratto il Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso Zingaretti presso la sua pagina Facebook, dove fa sapere che sta bene, ma che sarà costretto a restare a casa in quarantena assieme alla sua famiglia. Infine, dichiara che continuerà a lavorare da casa e a seguire la situazione di emergenza e rende noto che tutti coloro che gli sono stati vicini in questi giorni sono stati contatti dall’ASL.

Allerta Coronavirus, anche Nicola Zingaretti ha contratto il virus

Sono molti i personaggi politici che hanno mostrato vicinanza e solidarietà al fratello del noto attore Luca Zingaretti.

Il primo è stato l’ex Premier Matteo Renzi sul suo profilo Twitter, seguito dalla sindaca di Roma, nonché grillina, Virginia Raggi in cui sottolinea come sia necessario in queste situazioni fare squadra, non badando alle differenze di partito.

Anche Paolo Gentiloni fa sapere la sua vicinanza a Nicola Zingaretti attraverso il suo profilo Twitter, così come Federico D’Incà, ministro per i Rapporti col Parlamento.

Non manca il messaggio di Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, dove c’è stato il principale focolaio di trasmissione del virus, il quale aggiunge di aver quasi concluso il suo stato di quarantena per via di una collaboratrice affetta dal virus.

