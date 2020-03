Coronavirus: anche oggi 25 marzo calano i contagi in Italia

Quarto giorno consecutivo di calo dei contagi in Italia. La protezione civile ha appena comunicato i nuovi dati relativi al nostro paese per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 3.491 contro i 3.612 di ieri. Calano anche i morti che ieri erano 743 e oggi sono 683. Da quando è iniziata l’emergenza le vittime in Italia sono state 7.503. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.036. In totale da quanto è iniziata l’epidemia in Italia i guariti sono stati 9.362. Per quanto riguarda invece il numero totale di contagiati da quando ha avuto inizio l’epidemia di Covid-19 questi in Italia sono esattamente 74.386.

Quarto giorno consecutivo di calo dei contagi di coronavirus in Italia, lo ha comunicato la protezione civile

In base a questi dati dunque sono complessivamente 57.521 i malati di coronavirus in Italia attualmente. I nuovi dati relativi all’epidemia di coronavirus in Italia sono stati rivelati da Luigi D’Angelo, Direttore operativo del Dipartimento della Protezione civile, che ha sostituito Angelo Borrelli che ha lasciato in mattinata la sede del Dipartimento a causa della presenza di sintomi influenzali. Nel frattempo la Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha aggiornato il numero dei medici morti durante l’epidemia. Questi adesso sono in totale 33. La Lombardia si conferma come la regione più colpita dall’epidemia con 32.346 casi totali, 4.474 morti, 7.281 guariti, 20.591 attualmente positivi di cui 1.236 in terapia intensiva.

