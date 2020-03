Coronavirus: app per fare la spesa senza fila

E’ tempo di lunghe code al supermercato, in un periodo di quarantena per Coronavirus incombente. Arriva, dunque, in soccorso una nuova app per fare la spesa senza fila. Scopriamo di cosa si tratta.

Coronavirus: app per fare la spesa evitando la fila

Si chiama “DoveFila” la nuova app per fare la spesa al tempo del Coronavirus. Una app, utilizzabile attraverso il sito www.dovefila.it, sul proprio smartphone, che traccia i dati di ogni supermercato vicino alla propria zona di abitazione. Prima di uscire di casa, dunque, potrete monitorare, con una discreta affidabilità, gli assembramenti e gli spostamenti fuori ai supermercati più vicini a voi. Insomma, in un periodo in cui è bene stare meno possibile fuori casa, meno possibile in fila al supermercato, potrebbe essere una valida fonte di aiuto per la popolazione.

Il servizio app DoveFila consente di apportare modifiche da parte di cha sta già in fila, in modo da migliorarne la attendibilità, monitorando così anche la fluidità del suo scioglimento. Non è chiaro quanto sia utilizzata e quanto verrà adoperata al momento, ma potrebbe essere una buona soluzione per affrontare l’esigenza delle uscite e agevolare il modo di fare la spesa al tempo del Coronavirus. Il tempo, in breve ci dirà se questa app avrà avuto la sua giusta efficienza. Sperando che a breve non ci possa essere più utile, per un ritorno alla normalità nel fare la spesa.

