Coronavirus: app ufficiale della OMS

La OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha in previsione il lancio di una app ufficiale contro il Coronavirus. Sarà disponibile per Android, iOS e per il Web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

OMS: arriva l’app ufficiale per il Coronavirus

Una serie di avvisi e aggiornamenti, notifiche e news per tenere costantemente informati e allertati gli utenti che scaricano l’ app ufficiale della OMS. Attualmente in fase di lancio, col nome WHO MyHealth, la app è stata sviluppata da ex dipendenti di Google e Microsoft, col benestare ed il supporto della OMS.

Come funziona la app contro il Coronavirus

Stando ai piani di sviluppo, il gruppo di esperti col nome collettivo di WHO Covid App Collective, prevede di lanciare la prima versione nei prossimi giorni, forse già ad inizio aprile. Fra le funzioni della app, ci saranno notifiche di avviso specifiche per la posizione, nonché strumenti di “auto-triage” che potrebbero aiutare l’utente a riconoscere se i sintomi siano o meno riconducibili ad un’infezione da coronavirus. Quindi a far si che venga sollecitato un tampone.

Coloro che risultano positivi al tampone, potranno ripercorrere, aiutando così la OMS, i propri spostamenti e le proprie posizioni, aiutando ad individuare eventuali altri luoghi di contagio e ipotetici contagiati. Dunque, un’interessante intuizione quella della app contro il Coronavirus che, presto, scopriremo se darà i suoi frutti sperati per debellare al più presto questa pandemica piaga.

