Coronavirus: Apple fa slittare iPhone 12?

A causa del dilagante diffondersi del Coronavirus, Apple potrebbe far slittare uno dei suoi device, il prossimo iPhone 12 ad ottobre, rallentando la collaborazione con la Cina.

iPhone 12 in arrivo ad ottobre?

Sebbene di norma, la definitiva produzione dei nuovi iPhone parta nel mese di giugno, i ritardi accumulati a causa del Coronavirus potrebbero far slittare tale data. Il picco massimo di evasione degli ordini probabilmente sarà raggiunto tra la fine di agosto e l’ avvio di settembre, per cui la Apple rischia di dover posticipare la presentazione del suo nuovo iPhone 12 di un mese, praticamente a ottobre. Secondo alcuni rumors che confermerebbero questa teoria, la casa della mela morsicata avrebbe bloccato per un mese tutti i voli per la Cina, per cui la fase di produzione preliminare dei nuovi iPhone 5G partirebbe non prima della fine di aprile, inizio maggio.

Una possibile alternativa che la Apple potrebbe mettere in pratica è quella di presentare il nuovo smartphone sempre nel mese di settembre, così come tradizione, ma di spostare le vendite di qualche settimana allo scopo di rendere degli stock disponibili in maniera sufficiente. Anche perché, essendo i primi iPhone 5G la richiesta sarà quasi certamente molto alta da parte dei clienti. Al momento non vi è conferma ufficiale dalla Apple, ma in tempi di Coronavirus ogni slittamento e intoppo sono da prendere in considerazione. In questo caso, con buona probabilità.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube