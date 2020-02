Coronavirus: arriva dalla Cina un app per individuare chi è a rischio

Questa app arriva direttamente dalla Cina e serve per individuare se una persona è stata in contatto con chi ha avuto il Coronavirus, si tratta di un rilevatore di contatto.

Esiste un’app che arriva dalla Cina che ci svela chi è a rischio Coronavirus

Questa app arriva dalla Cina che ha lanciato questo rilevatore di contatto che indica se per caso siamo stati vicini ad una persona sospetta o contagiata dal Coronavirus.

Lo scopo di questo rilevatore è quello di individuare quelle persone che sono a rischio e informare tempestivamente le autorità sanitarie. Un’app specifica che consente un controllo autonomo tra la popolazione e supportata dalle autorità sanitarie e dei trasporti.

La app funziona in questo modo: bisogna installarla sul proprio smartphone e ci si deve identificare con la scansione di un codice chiamato QR e i dati personali che sono dati dalle proprie generalità e il numero del documento di identità. Questo servizio da la possibilità massima di controllare fino a tre persone.

Per le autorità cinesi un contatto stretto significa essere stati vicini e senza protezioni ad una persona infettata anche se non aveva sintomi. Uno studio cinese ha affermato che il Coronavirus è pericoloso quando va a colpire un componente di una famiglia, si possono venire a generare mini focolai e infezioni che si vanno a diffondere poi in tutta la famiglia.

È quello che purtroppo è successo in Cina, circa il 90% dei casi si è avuto in luoghi pubblici, negli ospedali, nelle fabbriche, nei centri commerciali.

