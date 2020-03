Coronavirus: arrivano dalla Cina un Team di medici specializzati per aiutarci con tante forniture mediche

Sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino, sono 9 medici specializzati che arrivano dalla Cina per aiutarci, carichi dell’esperienza vissuta in Cina per il Coronavirus, ormai sconfitto. Sono esattamente sei uomini e tre donne e sono venuti qui carichi della loro esperienza ad aiutarci a combattere il Coronavirus, con loro tonnellate di forniture sanitarie, affiancheranno i colleghi italiani in questi giorni lunghi e difficili.

Sono guidati dai vicepresidente della Croce Rossa della Cina, Yang Huichuan e dal capo rianimatore Liang Zongan, sono pediatri, rianimatori e infermieri e fanno parte delle squadre che sono stati inviati nei Paesi più colpiti, inviati anche in Iran e Iraq.

Pazzesca tutta l’attrezzatura che hanno portato con loro, si parla di almeno 700 pezzi che comprendono ventilatori, monitor, defibrillatori e altre attrezzature. Uno dei membri della squadra ha dichiarato: “Portiamo qui 30 set di attrezzature per la terapia intensiva”.

E’ questa è un’altra lezione, questa volta ci viene data dalla Cina, loro stanno uscendo dall’allerta che ha causato tanti contagi e tanta morti; la prima cosa che hanno pensato e quella di venire in nostro aiuto, di venirci ad aiutare, grande solidarietà da parte dei medici cinesi che deve far riflettere un po’ tutti.

I cinesi ci sono vicini, ci sono passati prima loro e di conseguenza ci possono capire, sono atterrati ieri sera e hanno portato tanto materiale e attrezzature che ci possono aiutare a salvare delle vite umane qui in Italia. Sono arrivati qui per combattere insieme ai medici italiani l’epidemia del Covid-19 e a mettere a disposizione la loro esperienza che li ha visti protagonisti e a rischio nel loro Paese, e adesso si vengono a mettere in gioco e a rischiare la propria vita qui per noi; non ci resta che ringraziarli e sperare che tutto vada bene sia per noi che per loro.

