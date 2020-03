Coronavirus, arrivano i consigli per i cardiopatici

In questo periodo di emergenza da Covid-19 chi ha problemi cardiovascolari deve conoscere bene i comportamenti da tenere per evitare ulteriori complicazioni. Tutti quelli malati di cuore non devono avere paura, nel caso si sentissero male, di andare in ospedale.

Avviso per i cardiopatici: andate in ospedale se avete problemi di cuore

In questo periodo da Covid-19 si è notato una riduzione di ricoveri per quanto riguarda i problemi di cuore negli ospedali, per niente giustificati dall’emergenza attuale. Sono stati dati dei semplici consigli che si possono attuare con facilità e avere dei risultati eccellenti per salvaguardare la salute del malato:

Fare attività fisica anche stando a casa: bisognerebbe camminare almeno due volte al giorno per 15 minuti, così si evitano possibili trombosi ad arti inferiori e embolie Mangiare in modo salutare e idratarsi bene: attenzione ai pazienti che soffrono di scompenso di cuore, bisogna evitare le bevande zuccherate Controllare il peso ogni mattina: da verificare tutte le mattine dopo che si è andati in bagno. In questo periodo fate attenzione a non prendere peso, e nel caso ci fosse aumento di peso ingiustificato, consultare il proprio medico Assumere sempre i farmaci per la patologia: non interrompere mai nessuna terapia se non si è parlato prima con il vostro cardiologo Misurare sempre la pressione: misurarla sempre 1-2 volte al giorno. Fate attenzione se la massima dovesse scendere al di sotto dei 100, consultare il medico e solo dopo il suo parere abbassare il carico dei medicinali Fare attenzioni ai sintomi possibili: possono essere dolore, oppressione toracica, irregolarità del battito cardiaco, difficoltà a respirare, capogiri o svenimenti; contattare subito il 112 Non avere mai paura dell’ospedale: è importante andare in ospedale se è necessario, i canali sono differenti da quelli del Covid-19 Attenzione in caso di febbre: usare solo la tachipirina, non interferisce con i farmaci cardiologici Arrivare preparati: se si va in ospedale, non dimenticate mai tutta la vostra documentazione precedente Combattere la depressione: molto pericolosa in questo periodo, e molto pericolosa per chi soffre di cuore.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube