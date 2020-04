Coronavirus: attenzione a chi porta la barba, potrebbe intrappolare le goccioline del virus

Adesso anche la barba rappresenta un ipotetico pericolo per il Coronavirus, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco dovrebbe essere tagliata o coperta, potrebbe intrappolare le goccioline che sono cariche del virus.

Coronavirus e barba: potrebbe intrappolare il virus

Lanciato l’allarme, ci pensa il virologo Fabrizio Pregliasco a metterci in guardia, attenzione alla barba, potrebbero rimanere intrappolate le goccioline. L’allarme è stato lanciato tramite Adnkronos e la voce arriva dall’Università di Milano, a margine di un discorso di come si devono tenere alte le attenzioni anche per la fase 2, in particolare con le mascherine.

Proprio sul discorso delle mascherine ci si è soffermati e sull’uso per chi ha la barba in quanto non solo può arrecare fastidio e in qualche modo non far corrispondere il regolare utilizzo della mascherina, ma il problema non è solo questo.

Pregliasco però fa ancora un’altra constatazione, se la barba non viene coperta bene, può addirittura intrappolare le goccioline cariche di virus. Davvero una brutta notizia per chi è abituato a portare baffi, pizzetti e proprio la barba, per il virologo la cosa migliore sarebbe tagliare tutto e rimanere la faccia liscia, almeno fino a quando non finisce questa emergenza.

Sembra dire sempre le stesse cose, ma in questa riunione si è ribadito di nuovo che la cosa principale è quella di non toccarsi naso, viso e bocca, poi è stata aggiunta la barba, e poi da aggiungere anche l’importanza della pulizia non solo delle mani, anche delle unghia, bisogna tenerle corte e sempre pulite.

Nella riunione Pregliasco ha voluto commentare lo studio britannico dove il naso potrebbe essere la vera porta d’ingresso del Coronavirus, ed è per questo che se mettiamo bene la mascherina andiamo a coprire le due vie principali del contagio, bocca e naso, aggiungiamo anche gli occhi, quando si esce se si hanno occhiali da vista si consiglia metterle, oppure si può optare per occhiali da sole.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube