Coronavirus, attenzione ai falsi test in vendita su Internet

In piena emergenza coronavirus c’è chi approfitta del panico e della preoccupazione dei cittadini per mettere a punto vere e proprie truffe come avvenuto nel caso della vendita online di prodotti sanitari per il contrasto del virus.

Inizialmente erano state denunciate pratiche commerciali ai limiti del legale che vedevano la vendita online di prodotti igienizzanti per le mani e di mascherine a prezzi esorbitanti.

Ma al fianco della solidarietà in questo momento così delicato per l’Italia, c’è anche chi ha deciso di approfittare della situazione mettendo in atto forme speculative di livello davvero infimo, mettendo in vendita a prezzi superiori ai 20 euro falsi test per diagnosticare il coronavirus.

Dalle verifiche effettuate su tali test, dopo segnalazione dei un utente, da parte della Federcosumatori nazionale, è emerso che il prodotto in vendita (ma non è l’unico) non presenta certificazione o attestazione che ne possa sostenere l’attendibilità scientifica che, di conseguenza, può essere considerata inesistente.

Il consiglio per i cittadini per non inciampare in truffe o lucri rimangono gli stessi, ovvero:

i presidi medici improvvisati non vanno presi in considerazione,

i rimedi fai da te non sono efficaci come si promette,

le notizie sul coronavirus vanno seguite solo sui canali ufficiali

abusi e speculazioni (come il caso del falso test, ma anche come il caso dell’Amuchina venduta online a 50 euro a boccetta) vanno immediatamente denunciati alle Forze dell’Ordine.

Anche se il momento che l’Italia sta attraversando è molto delicato non ci si deve abbandonare a falsi allarmismi e a panico. Le condotte inammissibili di chi cerca di lucrare su un’emergenza nazionale, mostrando quello che è il lato peggiore dell’Italia, quando, invece, ci sarebbe bisogno di collaborazione e responsabilit, vanno stroncate quanto prima.

