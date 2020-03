Coronavirus: attenzione alle banconote, l’OMS le ritiene veicolo di contagio

L’OMS lancia un’allarme, ed è quello di fare molta attenzione quando vengono maneggiati i soldi, in particolare le banconote, vengono ritenute veicolo di un possibile contagio da Coronavirus. Dopo aver toccato i soldi, che siano banconote o altro, fate attenzione a non toccarvi la faccia e a lavarvi subito le mani.

L’OMS lancia un’allarme sul contagio del Coronavirus: attenzione a non toccarvi la faccia dopo aver maneggiato denaro

L’Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa tutti i cittadini a fare molta attenzione dopo che si è utilizzato del denaro, e lancia un comunicato:

Sappiamo che il denaro passa di mano con frequenza e può catturare ogni tipo di batterio o di virus, per questo suggeriamo alle persone di lavarsi le mani dopo aver maneggiato i soldi, e in particolare di non toccarsi la faccia prima”.

In Cina e in Corea la disinfestazione delle banconote è avvenuta già da tempo. La Banca centrale cinese ha adottato delle misure che hanno previsto la disinfestazione delle banconote nell’ambito dell’allerta Coronavirus, le banconote che hanno avuto come provenienza le zone rosse e colpite dal virus, sono state disinfettate ed esposte ad alte temperature o a raggi ultravioletti, e sono rimaste ferme in un posto anche loro, come gli umani, per 14 giorni in quarantena.

La Bank of England sul caso rilascia una dichiarazione ridimensionando questo pericolo per quanto riguarda il Regno Unito; nel Paese ormai circolano un gran numero di banconote di nuova generazione plastificate realizzate con polimeri, e questo rende le banconote con capacità superiori a trattenere i virus rispetto a quelle più vecchie.

Invece per il direttore di malattie infettive, basta lavarsi bene le mani dopo aver toccato le banconote prima di toccarsi bocca, mani e faccia, non esiste un’evidenza scientifica sulla misura di mettere in quarantena le banconote per 14 giorni; invita comunque a fare molta attenzione almeno fino a quando non si sappiano notizie più precise sul caso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube