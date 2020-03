Coronavirus: attenzione alle truffe online, in Inghilterra truffati per 800mila sterline

E’ come era facile immaginare ci sono subito i malfattori che approfittano di questi disastri come lo è il Coronavirus per truffare le persone, quasi sempre le persone più deboli e ingenue che in questo momento sono colpite dal panico.

Truffa in Inghilterra, attenzione in Italia

I cittadini inglesi già ci sono cascati e chissà se non sta accadendo già in Italia, la truffa è fatta ai danni dei cittadini più deboli e ingenui con un e-mail che sfrutta il momento tragico dell’epidemia data dal Coronavirus. I truffatori non devono fare altro che fingere di essere operatori sanitari offrendo mascherine e prodotti adatti per l’igiene a prezzi bassi. Parte della cittadinanza britannica è già stata truffata di 800mila sterline.

La Polizia britannica è impegnata nella lotta contro il crimine online e avverte i cittadini di fare molta attenzione a tutte le email che ricevono e che riguardano il Coronavirus, i malviventi sono riusciti ad estorcere già la somma di 800mila sterline ai cittadini.

Ci sono state molte comunicazioni in proposito da parte dei cittadini che hanno fatto più segnalazioni su queste email che poi si sono rivelate delle truffe, fatte in modo diverse tra loro. A volte si sono finti operatori del “Centers for Disease Control”, che rappresentano le autorità sanitarie ufficiali.

Sono stati diramati delle segnalazioni ufficiali che hanno messo in allarme tutti i cittadini per evitare che venissero colpiti da queste frodi telematiche. La maggior parte delle frodi assicura la vendita di mascherine e prodotti adatti all’igiene e all’allerta del momento a prezzi molto convenienti. Logicamente il pagamento deve avvenire in modo anticipato, ma la merce non arriverà mai.

Questo meccanismo può colpire anche il nostro paese in questo massimo regime di allerta, quindi fate attenzione a qualunque email vi venga inoltrata che riguardi il Coronavirus e fate molta attenzione. Potete contattare la Polizia Postale e denunciare l’accaduto.

