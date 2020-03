Coronavirus, attenzione su WhatsApp circola un’altra bufala

Non c’è mai fine al peggio: neppure durante un momento storico così delicato che stiamo vivendo, gli sciacalli del mondo del web non sanno dove sia ormai il proprio buon senso. Mentre le persone si ammalano di Coronavirus, mentre tutta l’organizzazione sanitaria è in continua lotta contro il tempo per trovare un freno il più presto possibile a tale problema, c’è chi si prende gioco della situazione e approfitta della psicosi andatasi a creare e si diverte con cose di poco senso. Sono state tante le fake news e le bufale inviate su WhatsApp in questi giorni di panico, le quali hanno soltanto allarmato di più la situazione. L’ultima addirittura scomoda gli “esperti di Taiwan” i quali attraverso l’app verde invitano le persone ad autoanalizzarsi e curarsi con alcuni consigli da seguire, e chiedendo una maggiore condivisione del messaggio.

Il Coronavirus e gli “esperti di Taiwan” che ci dicono come curarci da soli su WhatsApp

L’argomento del testo è un modo per potersi autoanalizzare e capire se si è effettivamente malati di Coronavirus senza l’aiuto del medico.

Ma andando direttamente al sodo, nel messaggio inviato dagli “esperti di Taiwan” i quali combattono notte e giorno il Coronavirus, viene detto che ogni mattina bisogna trattenere il respiro per più di 10 secondi in ambienti con aria pulita.

Se dopo tale azione non si tossisce o non si manifestano altri fastidi, allora non si ha contratto il virus.

Addirittura c’è una spiegazione logica e scientifica a questo risultato: non c’è fibrosi nei polmoni, quindi nessuna infezione.

E ancora: bisogna bere qualche sorso d’acqua ogni 15 minuti perché così, qualora in Coronavirus arrivasse in bocca, l’acqua sarebbe in grado di gettarlo via attraverso l’esofago e lo stomaco.

Arrivato nella pancia, l’acido gastrico dello stomaco sarà in grado di uccidere il virus.

Inutile dire che si tratta di consigli che non hanno una valenza scientifica, che non servono a nulla se non ad alimentare ancora di più il panico di questi giorni.

Infine, bisogna stare attenti a tali messaggi che circolano sulle app come WhatsApp o su social come Facebook: gli unici veri consigli da seguire sono quelli pubblicati dal Ministero della Salute, il quale li diffonde attraverso scuole, enti, tv e pagine social ufficiali.

