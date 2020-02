Coronavirus, aumentano i casi in Italia e in Cina, scuole chiuse in Campania, ultimi aggiornamenti

Emergenza Coronavirus il tutto il mondo casi di contagio, la situazione secondo l’ultimo bollettino ufficiale in Italia annuncia la seguente situazione: 12 morti e 400 casi di contagio da coronavirus in 10 regioni d’Italia, una persona è guarita, nelle 400 persone contagiate ci sono anche 6 minori. In attesa del nuovo bollettino, scopriamo cosa sta succedendo nel mondo.

Cina nuovi casi di contagio

La Cina ha registrato nella sola giornata di ieri 433 nuovi casi di contagio coronavirus e 29 nuovi decessi. A comunicarlo la Commissione Sanitaria nazionale,

Ultime notizie sul coronavirus in Italia

Ordinanza di scuole chiuse in Campania

Ieri il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione per tre giorni, a partire da domani 27 febbraio 2020, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università della Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria

Probabile caso di contagio coronavirus a Napoli

A Napoli c’è un probabile caso di contagio, il tampone è stato inviato a Roma per le opportune verifiche. L’annuncio ieri sera su Facebook: “CORONAVIRUS: è di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro. Sarà il Ministero, com’è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale.”

Primo caso in Abruzzo

Un turista della Brianza è risultato positivo al test del Covid-19. L’uomo è ricoverato al reparto infettivo dell’Ospedale di Teramo

La nave Diamond Princess inizia lo sbarco

La nave da crociera Diamon Princess con 700 persone a bordo sta iniziando lo sbarco a Yokohama, Sulla nave sono risultate positive al test del coronavirus 700 persone e 4 sono morte. Tra i componenti dell’equipaggio anche 13 italiani tra cui il comandante

Primo caso in Estonia

Annunciato dal ministro degli Affari sociali dell’Estonia, Tanel Kiik, il primo caso di contagio coronavirus. La persona risultata positiva al test rientrava dall’Iran.

Coronavirus in Danimarca

Anche in Danimarca è stato annunciato il primo caso di contagio coronavirus. Si tratta di un uomo rientrato dall’Italia con la sua famiglia il 24 febbraio. Si trovava in Italia per le vacanze sciistiche in Lombardia. Risultati negativi moglie e figlio.

Primo caso accertato in Romania

Si tratta di un paziente di Priguria in provincia di Gorj (sudovest del paese). La notizia è stata riportata dall’agenzia Mediafax, si tratta del “paziente zero” è un ventenne e lavora presso un ristorante il proprietario è un italiano.

