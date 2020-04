Coronavirus, aumentano i contagi: quasi 2mila nuovi positivi l’11 aprile

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. L’11 aprile alle ore 17 aumentano i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 4.694 in più i positivi in Italia. In totale da quando ha avuto inizio l’epidemia si sono ammalati nel nostro paese 152.271 persone. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 619 portando il totale a 19.468. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 2.079 portando il totale a 32.534. Attualmente sono positivi in Italia 100.269 individui di cui 28.144 ricoverati in ospedale con sintomi, 3.381 in terapia intensiva e 68.744 in isolamento domiciliare. Dunque il numero dei positivi in Italia nelle ultime 24 ore è aumentato di 1.996 unità nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia all’11 aprile aumentano i contagi e i morti rispetto a ieri

Da segnalare che il numero dei ricoverati in terapia intensiva scende ancora per il sesto giorno di fila. Sono 116 in meno i pazienti gravi in Italia. In Lombardia i casi totali sono 57.592, i deceduti 10.511 e i guariti 16.823. Per quanto riguarda invece i positivi attualmente al coronavirus in Lombardia sono 30.258 di cui 12.026 in ospedale, 1.174 in terapia intensiva e 17.058 in isolamento domiciliare.

