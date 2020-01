Coronavirus: aumentano le vittime, 81 morti e 3.000 malati confermati

Sale il bilancio delle vittime del Coronavirus, sono 81 e circa 3.000 malati confermati. Intanto la Cina proroga di tre giorni la festività nazionale di Capodanno, nel tentativo di contenere l’epidemia. Il numero di morti in Hubei è passato da cinquantasei a settantasei, cinque morti in altre città. Wuhan è in stato di blocco e molte altre città hanno vietato i viaggi. Almeno 44 casi sono stati confermati all’estero, anche in Tailandia, negli Stati Uniti e in Australia.

Imprese chiuse fino al 10 febbraio per evitare il contagio di Coronavirus

A Shanghai, il governo ha bloccato le imprese, si tornerà al lavoro dopo il 10 febbraio. Il divieto si applica a tutte le società, ad eccezione di servizi di pubblica utilità, studi medici, fornitori di medicinali e supermercati.

Nel frattempo, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è a Pechino per discutere dell’epidemia con il governo cinese e gli esperti di salute.

Casi di coronavirus in Cina

Ecco l’elenco dei casi di Coronavirus in Cina

morte 81 persone

casi confermati 2.827

casi sospetti 5.794

persone in condizioni critiche 46

persone guarite e dimesse dall’ospedale 51

Gli esperti sospettano che il numero delle persone contagiate è molto più alto, è difficile accertare le cifre reali in quanto la causa dipende da molti fattori.

Il coronavirus provoca gravi infezioni respiratorie acute e non esiste una cura o un vaccino specifici, l’ipotetico vaccino sarà pronto non prima di tre mesi.

La maggior parte dei decessi riguardano persone anziane o con problemi respiratori preesistenti.

